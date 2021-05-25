Шок! Пенсионерка из Дурлешт стала жертвой насильника (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 71-летней соседки.

Инцидент произошёл 22 мая. В полицию поступило сообщение о том, что жительница Дурлешт стала жертвой насильника. На место прибыла оперативная группа.

Потерпевшая рассказала, что она находилась во дворе собственного дома. Внезапно на территории появился сосед в нетрезвом состоянии. Он затащил хозяйку в жилище и изнасиловал. Женщину доставили в больницу.

Подозреваемого вскоре задержали. Он признал свою вину. Выяснилось, что раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж. На этот раз ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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