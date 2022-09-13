Шок! Пациентка психбольницы в Бельцах задушила соседку по палате

Шок! Пациентка психбольницы в Бельцах задушила соседку по палате

Чудовищный случай произошёл в минувшие выходные. По данным полиции, 41-летняя пациентка психиатрической больницы в Бельцах задушила свою 40-летнюю соседку по палате. 

В результате осмотра тела судмедэксперт установил, что причиной смерти стало удушение. Правоохранители выяснили, что между женщинами произошёл конфликт, который стал причиной убийства, передаёт unimedia.info.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

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