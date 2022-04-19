Шок: отчим “сдал” приёмную дочь в сексуальное рабство родственнику (ВИДЕО)

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По обвинению в сексуальной эксплуатации 15-летней девочки задержаны двое мужчин.

Жертва — старшая из пяти детей в семье, проживающей на севере Молдовы. Отчим несовершеннолетней договорился со своим 44-летним родственником, что тот на время приютит подростка у себя дома. На деле девочка в доме родственника систематически подвергалась сексуальной эксплуатации. Позже выяснилось, что и сам 34-летний отчим совершал в отношении падчерицы развратные действия.

Чтобы положить конец издевательствам, жертва сбежала из дома и обратилась к правоохранителям, в результате чего произошли задержания подозреваемых.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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