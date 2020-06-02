Шок: на свалке в сумке нашли мёртвого младенца

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На свалке в Кошнице Дубоссарского района в сумке был найден труп новорождённого. О случившемся в полицию этим утром сообщил местный житель.

Как рассказала unimedia.info пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, труп младенца находился в сумке, которую выбросили на местную мусорную свалку. На теле ребёнка не было признаков насильственной смерти.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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