Шок: на свалке в сумке нашли мёртвого младенца

Шок: на свалке в сумке нашли мёртвого младенца

На свалке в Кошнице Дубоссарского района в сумке был найден труп новорождённого. О случившемся в полицию этим утром сообщил местный житель.

Как рассказала unimedia.info пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, труп младенца находился в сумке, которую выбросили на местную мусорную свалку. На теле ребёнка не было признаков насильственной смерти.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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