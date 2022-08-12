Шок! На на крыше 17-этажного дома на Ботанике установили… детский батут (ВИДЕО)

Шок! На на крыше 17-этажного дома на Ботанике установили… детский батут (ВИДЕО)

Сегодня по социальным сетям разлетелось видео с прыгающими на батуте детьми. И всё бы ничего, если бы батут не был установлен на крыше 17-этажного дома. Полиция начала разбирательство. 

Выяснилось, что батут был установлен на крыше многоэтажки, расположенной на бульваре Дачия в секторе Ботаника. Жители соседнего дома сняли на видео, как дети прыгали на батуте, подвергаясь опасности. На место прибыла полиция. Батут демонтировали.

Об инциденте сообщили в местные органы власти, ЖЭК, а также в Управление по защите прав ребёнка. Полиция устанавливает личности тех, кто установил батут на крыше.

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