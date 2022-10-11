Шок: на Чеканах ребёнка укусила уличная крыса

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Инцидент произошёл в дворе на Чеканах — 9-летнего ребёнка средь бела дня покусала крыса. Мальчика сразу же отвезли в больницу: в ближайшие две недели ему предстоит серьёзное лечение.

По словам матери мальчика, крыса несколько раз укусила ребёнка за палец.

– Я пришла с работы, ребёнок в крови. Он рассказал, что играл с соседом-мальчиком, увидел крысу в первый раз, хотели её погладить, и она его укусила за руку. Мы вызвали “скорую”, – сообщила женщина.

После обработки раны 9-летнего школьника отпустили домой. Ещё несколько дней у него держалась высокая температура. Дальше мальчика ждут ещё пять уколов от бешенства.

Врачи обращают внимание на то, что это первый подобный случай за последние несколько лет. Так, эпидемиолог НАОЗ Людмила Лунгу говорит, что укусы крыс происходят крайне редко. За последние несколько лет это первый подобный инцидент, пишет publika.md.

Специалисты советуют в случае укуса уличных животных как можно скорее обращаться к врачам.

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