Шок! Мужчина жестоко избил своих детей проводом

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Чудовищный случай произошёл в селе Чобручи.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, всё случилось когда мать мальчиков ушла на суточное дежурство. Детей десяти и семи лет оставила с отцом. Он выпил спиртного и перестал себя контролировать. Младшему нанёс порядка восьми ударов проводом, потому что тот без спроса вышел за калитку.

Днём позже подобным образом «воспитывал» и старшего, к тому же несколько раз ударил ногами, как говорится, по чему попало. По словам матери, сын был избит за то, что отказался перебирать картошку.

Участковые инспекторы доставили 35-летнего агрессивного сельчанина в районный отдел. Мужчина будет поставлен на учёт как семейный дебошир. Несовершеннолетние отправлены на судебно-медицинский осмотр.

Разбирательство продолжается, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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