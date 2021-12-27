Шок: мужчина из мести поджёг отца бывшей возлюбленной

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Правоохранители задержали мужчину, который поджёг отца своей бывшей сожительницы. Трагедия случилась в минувшие выходные в селе Константиновка Единецкого района.

По материалам следствия, 34-летний мужчина приехал в гости к отцу своей сожительницы. Напоив 66-летнего сельчанина, гость схватил ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил пенсионера и поджёг. В результате полученных ожогов сельчанин скончался до приезда скорой помощи. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Как пишет deschide.md, в течение нескольких дней преступник скрывался в близлежащем лесу. Сегодня утром сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого и доставить в инспекторат. Мужчина признал свою вину и сообщил полиции, что таким образом хотел отомстить своей бывшей сожительнице за то, что она от него ушла.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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