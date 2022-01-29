Шок: молдаванка продолжает искать дочь, пропавшую 36 лет назад

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Мария Порубин ищет свою дочь, бесследно исчезнувшую 36 лет назад по дороге в школу.

24 декабря 1986 года женщина отправила восьмилетнюю дочь Лауру Бурлак за ключами от дома, но ребёнок обратно не вернулся. Многочисленные поиски не увенчались успехом, но мать не сдаётся и спустя много лет продолжает надеяться на чудо.

В тот роковой день Мария с дочерью пришли в школу №6 на Ботанике (сейчас этой школы уже нет). Женщина спохватилась, что забыла ключи от класса дома и попросила дочь принести их. Семья жила недалеко от школы, через одну улицу, пишет shok.md.

После первого урока Мария пошла в класс Лауры за ключами, однако дочери не было на занятиях. Хозяйка, у которой мать с дочерью снимали жильё, рассказала, что девочка забрала ключи и в спешке убежала. Мать обратилась в полицию, но поиски не дали никаких результатов.

Спустя 36 лет Мария не сдаётся и всё ещё продолжает искать дочь. Лаура Бурлак родилась 6 октября 1978 года. Тех, у кого есть любая информация о пропавшей, просят связаться в Facebook c Elena Virjnevschi.

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