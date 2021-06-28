Шок: матери четверых детей дали 21 год тюрьмы за педофилию

Шок: матери четверых детей дали 21 год тюрьмы за педофилию

По данным следствия, в 2019 году женщина была лишена родительских прав за ведение антисоциального образа жизни и злоупотребление алкоголем. По разрешению официального опекуна она помогала с воспитанием и уходом за несовершеннолетними.

Прошлым летом, находясь в доме родителей, которые воспитывали детей, обвиняемая совершила акты насилия над двумя сыновьями 5 и 10 лет. Пострадавшие рассказали, что мать будила их несколько ночей подряд.

Прокуратура также установила, что в 2015 году обвиняемая перевезла свою 9-летнюю дочь в один из городов России, где принудила вступить в половые отношения с мужчиной.

Окончательное наказание по совокупности приговоров составило 21 год заключения в женской колонии.

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