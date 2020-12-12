Шок: комратчанка под воздействием наркотиков зарезала родную мать

Шок: комратчанка под воздействием наркотиков зарезала родную мать

Труп 40-летней женщины, лежащей в луже крови в своём доме, нашли вчера в Комрате.

Медэксперты обнаружили на поверхности тела множество следов насильственной смерти. Полиция установила, что женщину несколько раз ударила ножом её собственная дочь. Совершив преступление, 21-летняя девушка сбежала, пишет deschide.md.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемую. Как выяснилось, девушка злоупотребляла наркотиками. По данным источника, она поссорилась с матерью из-за того, что та пыталась поместить дочь в наркологический диспансер. Находясь в состоянии наркотического опьянения, подозреваемая взяла кухонный нож и несколько раз ударила мать ножом. После убийства девушка скрывалась у приятеля, но была задержана.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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