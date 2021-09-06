Шок: кагульчанин подался в бега после того, как изнасиловал дочь

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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Кагульского района. Накануне в полицию обратилась его супруга. Она сообщила, что мужчина изнасиловал их дочь.

Как было установлено, 40-летний сельчанин, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в интимные отношения с 14-летней дочерью. Мужчина пригрозил убить девушку и её мать, если те кому-нибудь расскажут о случавшемся. На следующий день агрессор избил обеих и сбежал из дома, пишет deschide.md.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время полиция Кагула принимает меры для установления местонахождения подозреваемого.

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