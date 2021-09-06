Шок: кагульчанин подался в бега после того, как изнасиловал дочь

Шок: кагульчанин подался в бега после того, как изнасиловал дочь

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Кагульского района. Накануне в полицию обратилась его супруга. Она сообщила, что мужчина изнасиловал их дочь.

Как было установлено, 40-летний сельчанин, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в интимные отношения с 14-летней дочерью. Мужчина пригрозил убить девушку и её мать, если те кому-нибудь расскажут о случавшемся. На следующий день агрессор избил обеих и сбежал из дома, пишет deschide.md.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время полиция Кагула принимает меры для установления местонахождения подозреваемого.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md