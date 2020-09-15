Шок: два малыша гуляли среди ночи босиком по улице в Дурлештах

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Полицейские нашли их родителей. Детей благополучно доставили домой.

Инцидент произошел около часа ночи на улице Тудор Владимиреску. Женщина заметила гулявших без родителей малышей и сообщила об этом в полицию. Тем временем отец заявил в правоохранительные органы о пропаже несовершеннолетних, передает protv.md.

Мужчина сказал, что лег спать вместе с детьми, а приблизительно в два часа ночи проснулся и заметил, что малышей нет. Известно, что на попечении родителей содержатся четверо несовершеннолетних, им от 2 до 11 лет.

О случившемся были оповещены компетентные органы. Полиция задокументировала данный случай. Родителям грозит штраф в размере от 300 до 750 леев или исправительные работы на срок от 15 до 25 часов.

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