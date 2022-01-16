Шок! Детская больница в Бельцах кишит тараканами (ВИДЕО)

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Насекомые бегают по полу, тумбочкам и даже по кроватям пациентов. Чудовищные кадры сняла и опубликовала в социальной сети мама одного из пациентов.

– Это, безусловно, был самый чудовищный опыт. Министерство здравоохранения в таких условиях “лечит” детей. Может, кроме COVID-19, нужно инвестировать и в другие сферы? Как это возможно, чтобы ребёнок спал и кушал в таком кошмаре? Вы там “наверху”, которые смотрят на проблему сквозь пальцы, приезжайте сюда и попробуйте поспать в такой палате хотя бы 10 минут. Тогда вы почувствуете на себе, что испытывают дети и родители, находясь здесь, – написала встревоженная мама.

Директор больницы заявил, что во всём виноваты сами родители госпитализированных детей, которые приносят продукты. Кроме того, он утверждает, что тараканы появляются из-за того, что здание больницы находится в ужасном состоянии. Также он отметил, что в больнице острая нехватка сотрудников – следить за порядком некому, передаёт realitatea.md.

– Здание больницы остро нуждается в ремонте. Мы тратим много денег на COVID-19. Пациентов много, а врачей мало, – сказал он.

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