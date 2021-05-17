Шок: 17-летний парень изнасиловал 54-летнюю женщину

Шок: 17-летний парень изнасиловал 54-летнюю женщину

Шокирующий инцидент произошёл накануне вечером в Резинском районе. Подозреваемого в изнасиловании ищет полиция.

Как передаёт deschide.md, 54-летняя жертва ухаживала за лицом с ограниченными возможностями. В дом последнего проник 17-летний юноша. Парень запер мужчину в одной комнате, а женщину вывел в другую, где и совершил акт насилия, после чего скрылся.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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