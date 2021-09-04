Шла в наушниках и смотрела в телефон: в Тирасполе сбили девушку

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Машины ехали на зелёный сигнал светофора. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter сбил 18-летнюю девушку, которая в этот момент переходила дорогу. Она шла в наушниках и смотрела в телефон.

По словам водителя микроавтобуса, таксист, который ехал в попутном направлении по соседней полосе, на что-то показывал ему, поэтому он отвлёкся.

У девушки ссадины и ушибы правой руки и ноги. Правоохранители устанавливают степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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