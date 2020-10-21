Школы, в которых будут организованы избирательные участки, 2 ноября будут работать дистанционно (ВИДЕО)

0

На следующий день после голосования в них будет проводиться дезинфекция. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр образования Игорь Шаров.

Чиновник кратко рассказал о ситуации с коронавирусом в образовательных учреждениях. Так, он отметил, что в 1227 учебных заведениях из 1240 уроки проходят с физическим присутствием учащихся. 13 учебных заведений, а также 305 классов находятся на карантине.

До настоящего времени коронавирус диагностировали у 265 учащихся, а 6 334 находятся на самоизоляции. Кроме того, заболели 368 педагогов, 382 – на карантине.

– На следующей неделе у учащихся будут каникулы. Что касается проведения выборов, 9 октября вышел приказ, согласно которому в учебных заведениях, где будут находиться избирательные участки, в понедельник, 2 ноября, уроки будут проходить онлайн. В этих заведениях в этот день будет проводиться дезинфекция, – пояснил Шаров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.