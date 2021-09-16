Школу “атаковали” змеи: в здании обнаружены три полоза

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Администрация средней школы в селе Ержово обратилась за помощью к спасателям. В образовательном учреждении на улице Первомайской возникла необычная проблема: обнаружены змеи.

Детей и взрослых эвакуировали из здания. Спасатели провели поисковые мероприятия, внимательнейшим образом осмотрели каждый уголок. Обнаружили и изъяли трёх небольших – около 15 см в длину – рептилий. Специалисты предполагают, что в школе может быть самка, которая и оставила потомство.

Одну из обнаруженных особей передали в Рыбницкий центр гигиены и эпидемиологии. Как выяснилось в ходе экспертизы, пресмыкающееся оказалось неядовитым полозом, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Людям ничего не угрожает. Учебный процесс в учреждении продолжился.

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