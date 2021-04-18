Школьные троллейбусы возобновляют работу с завтрашнего дня

Школьные троллейбусы возобновляют работу с завтрашнего дня

Троллейбусы, предназначенные для перевозки детей в школы и детские сады, возобновляют работу с понедельника, 19 апреля. Об этом сообщает Управление электротранспорта Кишинёва. 

Так, с 06.50 до 09.00 каждый четвёртый троллейбус маршрутов № 2, 8, 10, 12, 22, 25 и дополнительный маршрут “D” будет перевозить исключительно детей и их сопровождающих в детсады и школы.

Кроме того, этими троллейбусами могут пользоваться воспитатели и учителя. Для этого нужно предъявить рабочее удостоверение или другой подтверждающий документ.

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