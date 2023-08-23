Школьные ярмарки в секторах столицы: адреса

Школьные ярмарки в секторах столицы: адреса

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 19 августа по 3 сентября в секторах столицы организованы школьные ярмарки. На них можно приобрести школьные принадлежности, одежду, рюкзаки и другие товары для учеников.

Ниже представлен список локаций ярмарок.

Центр:

ул. Измаил – бул. Д. Кантемира; ул. Армянская – ул. М. Варлаам; ул. Болгарская – ул. М. Варлам; ул. М. Варлаам, 56; бул. Штефана чел Маре, 3.

Рышкановка:

ул. Б. Воевод, 1/1,  ул. Болгарская, Кожокарилор, Александру чел Бун.

Буюканы:

ул. Каля Ешилор, 8 (на парковке ТЦ «Zity Mall»).

Чеканы:

на аллее бул. М. чел Бэтрын, пересечение с ул. И. Виеру.

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