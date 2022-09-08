Школьные ярмарки в Кишинёве закрылись

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Школьные ярмарки, организованные во всех секторах столицы по случаю нового учебного года, прекратили свою деятельность.

Глава Управления торговли, услуг и общественного питания муниципия Валентина Константинова отметила, что на ярмарках жители столицы и пригородов имели возможность приобрести школьные принадлежности, одежду, портфели и другие товары для школьников.

– Ярмарки проводились как в общественных местах, так и в торговых центрах. Количество экономических агентов, принявших в них участие, было таким же высоким, как и в предыдущие годы. Они выставили на продажу самые разнообразные вещи, необходимые для школы, чтобы жители столицы могли быстро и недорого сделать необходимые покупки, — подчеркнула Константинова.

Школьные ярмарки традиционно организуются перед началом нового учебного года. Они открываются в середине августа и закрываются в начале сентября.

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