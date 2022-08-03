Школьные ярмарки откроются во всех секторах Кишинева

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С 15 августа во всех секторах Кишинева откроются школьные ярмарки.

Глава муниципального управления торговли, услуг и общественного питания Валентина Константинова уточнила, что на ярмарках у жителей и гостей столицы будет возможность приобрести школьные принадлежности, одежду, портфели и другие товары для школьников, передаёт moldpres.md.

– До конца этой недели будут определены адреса, по которым будут проходить школьные ярмарки. В настоящее время хозяйствующие субъекты подают в претуры заявки на участие, — сообщила Константинова.

По её словам, организация школьных ярмарок уже стала ежегодной традицией.

– Горожане приветствуют проведение ярмарок во всех секторах столицы, так как товары более доступны и в очень большом ассортименте, — подытожила Константинова.

Школьные ярмарки будут проходить ежедневно с 10.00 до 20.00. Они также продолжат работу и в первых числах сентября.

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