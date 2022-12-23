Школьники уходят на зимние каникулы

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Учащиеся начальных, гимназических и лицейских классов сегодня уходят на зимние каникулы, которые продлятся 16 дней. Дети вернутся в школу 9 января следующего года.

Сегодня – последний учебный день, что также означает окончание первого семестра 2022-2023 учебного года. После зимних каникул, 9 января, начнется второй семестр, который закончится в конце мая.

Время школьных каникул в 2022-2023 учебном году установлено Министерством образования и исследований в рамочном плане начального, гимназического и лицейского образования, передает moldpres.md.

До конца учебного года у школьников будут еще весенние каникулы, которые продлятся четыре дня, и пасхальные – десять дней.

По данным Национального бюро статистики, в 2022-2023 учебном году в Республике Молдова работает более 1200 учреждений начального и общего среднего образования, в которых учатся около 335 тысяч детей.

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