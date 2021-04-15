Школьники из социально уязвимых семей получили помощь от примарии

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Более 8 700 учащихся заведений начального и среднего звена из социально уязвимых семей Кишинёва получили продуктовые наборы.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он уточнил, что помощь получили 3 084 ученика I-IV классов, 3 933 ученика V-IX классов, 188 учеников I-XII классов, заболевшие туберкулёзом или находившиеся в очаге заражения туберкулёза, а также 1 560 учеников из классов с продлённой программой.

Содержимое продуктовых наборов согласовывается с Центром общественного здоровья и утверждается директором учебного заведения. Распределение пакетов проходит один раз в неделю под контролем членов комиссии учреждения.

В пакетах с продуктами питания содержатся рис, гречка, овсяное печенье, сахар, подсолнечное масло, сушки, булочки, сыр, фрукты. Продукты являются качественными и сопровождаются необходимыми документами соответствия, – заверил градоначальник.

Процесс раздачи помощи проходит при строгом соблюдении мер по профилактике COVID-19.

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