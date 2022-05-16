Школьники из Молдовы заняли третье место на международном инженерном конкурсе

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Молдавская команда заняла третье место и специальный приз на Международном научно-инженерном конкурсе Regeneron ISEF, проходившем в гибридном формате 7-13 мая в Атланте, США.

Речь идет об учащихся Теоретического лицея «Ион Крянгэ» и лицея творчества и изобретений «Prometeu-Prim» (оба из Кишинева), авторах проекта «Автономная базовая станция для дронов». Они получили третье место в категории «Робототехника и интеллектуальные машины», а также специальную награду от Шанхайского общества молодежного научного образования (Shanghai Youth Science Education Society, Китай), передает moldpres.md.

В конкурсе приняли участие 1 748 учащихся из 63 стран мира, которые представили 1 410 проектов, вошедших в 21 тематическую номинацию. Республику Молдова представляли четыре учащихся и преподаватель.

Участие в данном конкурсе стало возможным при финансовой поддержке Национальной ассоциации компаний информационно-коммуникационных технологий при поддержке Государственного агентства по интеллектуальной собственности.

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