Школьникам придётся отработать дополнительные дни осенних каникул

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Учащимся придётся отработать семь дополнительных дней отдыха до конца первого учебного семестра. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой.

Он отметил, что график отработок будет установлен руководством учебных заведений, пишет unimedia.info.

– Часы нужно будет отработать до конца первого семестра. Каждое учебное заведение будет само выбирать, каким образом лучше “нагнать” учебную программу, в зависимости от доступных педагогических ресурсов и режима работы. Решение по отработкам будет приниматься руководством школ по согласованию с учителями, родителями и учениками, – уточнил Павалой.

Напомним, что школьные каникулы были продлены до 7 ноября.

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