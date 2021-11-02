Школьникам придётся отработать дополнительные дни осенних каникул

Школьникам придётся отработать дополнительные дни осенних каникул

Учащимся придётся отработать семь дополнительных дней отдыха до конца первого учебного семестра. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой.

Он отметил, что график отработок будет установлен руководством учебных заведений, пишет unimedia.info.

– Часы нужно будет отработать до конца первого семестра. Каждое учебное заведение будет само выбирать, каким образом лучше “нагнать” учебную программу, в зависимости от доступных педагогических ресурсов и режима работы. Решение по отработкам будет приниматься руководством школ по согласованию с учителями, родителями и учениками, – уточнил Павалой.

Напомним, что школьные каникулы были продлены до 7 ноября.

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