Школьник получил перелом стопы в результате наезда машины

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Mitsubishi на одной из улиц Рыбницы сбил 8-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Ребёнок упал, но после побежал к тротуару.

По словам водителя, он уже проехал пешеходный переход, когда почувствовал удар. Когда вышел из авто, увидел убегающего мальчика. “Скорую” и автоинспекторов на место происшествия вызвали очевидцы.

Инспекторам школьник рассказал: две машины остановились, чтобы пропустить пешеходов. Он с приятелем начал переходить дорогу, но откуда-то резко появился другой автомобиль и наехал ему на ногу. У ребёнка закрытый перелом левой стопы.

Автомобиль помещён на штрафплощадку. По факту ДТП проводят разбирательство.

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