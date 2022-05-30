Школьницы из Оргеевского района устроили жестокую расправу над сверстницей

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Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён инцидент. Потерпевшей оказалась 16-летняя школьница.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции (ГИП), инцидент произошёл 28 мая в селе Биешть Оргеевского района. Потерпевшая и её подруга встретились с ещё двумя знакомыми – все несовершеннолетние. Между потерпевшей и одной из девушек вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

По словам несовершеннолетних, в этот момент мимо проходил парень, который вместо того, чтобы остановить драку, подстрекал девушек. Подозреваемые в возрасте от 14 до 16 лет дают показания в присутствии родителей. Стоит отметить, что ранее подростки неоднократно сбегали из дома, а взрослые привлекались к ответственности.

Потерпевшая была госпитализирована. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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