Школьница угодила под колёса автомобиля в свой день рождения

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Под колёсами машины очутилась ученица Рыбницкой средней общеобразовательной школы-интерната. Школьница, которой вчера исполнилось 16 лет, перебегала проезжую часть дороги в зоне действия знака «Пешеходный переход».

Водитель автомобиля марки Volkswagen, 36-летний горожанин, не успел вовремя затормозить и совершил наезд на девушку. Пассажиры авто вызвали «скорую» и сообщили о случившемся в милицию.

Пострадавшую доставили в районную больницу. Девушка госпитализирована в реанимационное отделение. У неё диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой голени.

Проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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