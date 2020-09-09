Школьница угодила под колёса автомобиля в свой день рождения

Школьница угодила под колёса автомобиля в свой день рождения

Под колёсами машины очутилась ученица Рыбницкой средней общеобразовательной школы-интерната. Школьница, которой вчера исполнилось 16 лет, перебегала проезжую часть дороги в зоне действия знака «Пешеходный переход». 

Водитель автомобиля марки Volkswagen, 36-летний горожанин, не успел вовремя затормозить и совершил наезд на девушку. Пассажиры авто вызвали «скорую» и сообщили о случившемся в милицию.

Пострадавшую доставили в районную больницу. Девушка госпитализирована в реанимационное отделение. У неё диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой голени.

Проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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