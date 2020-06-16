Школьница, попавшая под колёса “скорой”, вышла из комы

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Три недели 11-летняя девочка из Бельц пролежала в таком состоянии в реанимации столичного Института матери и ребёнка после того, как её сбила машина скорой помощи. К счастью, пациентка вышла из комы. Её перевели в нейрохирургическое отделение, где пострадавшей предстоит пройти курс реабилитации.

– Состояние пациентки из Бельц значительно улучшилось. Она находится в сознании и уже кушает самостоятельно, – рассказал пресс-секретарь Института матери и ребёнка Максим Казаку.

Водитель машины скорой помощи находится под следствием на свободе. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, а наказание виновному будет вынесено в зависимости от травм, которые получила пострадавшая, передаёт publika.md.

Напомним, что ДТП произошло 18 мая в Бельцах. Машина скорой помощи сбила школьницу на пешеходном переходе. Водитель спецавтомобиля включил проблесковый маячок, но забыл про сирену.

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