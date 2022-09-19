Школьница оказалась в реанимации после падения с электросамоката

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Инцидент произошёл в Бендерах. Родители взяли напрокат для дочери самокат. Во время катания 12-летняя школьница въехала на нём в бордюр, сильно ударилась головой и потеряла сознание.

Мама девочки вызвала “скорую”. С серьёзной травмой головы подростка госпитализировали в реанимацию, пишет mvdpmr.org.

В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное. По факту случившегося проводится разбирательство.

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