Школьница оказалась в реанимации после падения с электросамоката

Школьница оказалась в реанимации после падения с электросамоката

Инцидент произошёл в Бендерах. Родители взяли напрокат для дочери самокат. Во время катания 12-летняя школьница въехала на нём в бордюр, сильно ударилась головой и потеряла сознание.

Мама девочки вызвала “скорую”. С серьёзной травмой головы подростка госпитализировали в реанимацию, пишет mvdpmr.org.

В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное. По факту случившегося проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md