Школьница оказалась в больнице из-за неудачной “шутки” одноклассника

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Инцидент произошёл в одной из школ Рыбницы. В перерыве между уроками к двум ученицам 7-го класса, которые сидели в коридоре, подошёл одноклассник. Сначала он просто цеплялся к словам, а потом ударил девочек головами друг о друга.

Одна из школьниц в течение последующих занятий почувствовала недомогание и тошноту. За помощью она обратилась к классному руководителю. Педагог вызвала “скорую”.

Девочку госпитализировали в детское отделение районной больницы, пишет mvdpmr.org. Она будет находиться под наблюдением врачей.

С подростком-“шутником” проведут профилактическую беседу. Родителям мальчика грозит административная ответственность.

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