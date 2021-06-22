Школьница из Кишинёва стала бронзовым призером Европейской олимпиады по информатике

Школьница из Кишинёва стала бронзовым призером Европейской олимпиады по информатике

Мэдэлина Гриза, учащаяся столичного теоретического лицея «Оризонт», завоевала бронзовую медаль на первой Европейской олимпиаде по информатике среди девушек. Конкурс, организованный Швейцарией, проходил онлайн с 14 по 19 июня. 

По данным Министерства образования, культуры и исследований, в состязании приняли участие 156 учащихся из 43 стран. Республику Молдова представляли два школьника и два учителя, пишет moldpres.md.

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