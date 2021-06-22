Школьница из Кишинёва стала бронзовым призером Европейской олимпиады по информатике

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Мэдэлина Гриза, учащаяся столичного теоретического лицея «Оризонт», завоевала бронзовую медаль на первой Европейской олимпиаде по информатике среди девушек. Конкурс, организованный Швейцарией, проходил онлайн с 14 по 19 июня.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, в состязании приняли участие 156 учащихся из 43 стран. Республику Молдова представляли два школьника и два учителя, пишет moldpres.md.

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