Школьница госпитализирована с многочисленными травмами после наезда автомобиля

Школьница госпитализирована с многочисленными травмами после наезда автомобиля

Инцидент произошёл в селе Красная Горка Григориопольского района. Управляя автомобилем Nissan, водитель совершил наезд на девятиклассницу, которая переходила проезжую часть неподалёку от “зебры”.  

В результате ДТП у девочки закрытая черепно-мозговая травма, перелом плечевой кости со смещением, перелом костей носа, ушибы мягких тканей спины. По предварительным данным водитель в момент аварии был трезв.

Все обстоятельства аварии выясняются, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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