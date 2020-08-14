Школа №6 на Ботанике будет отремонтирована и вновь откроет двери для школьников (ФОТО)

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Школа №6 в столичном секторе Ботаника, которая в 2012 году была закрыта, а в 2017 году решением Муниципального совета Кишинёва передана Министерству внутренних дел, возвращена муниципалитету.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что на этой неделе на заседании МСК советники отменили предыдущее решение. Таким образом, учебное заведение вновь откроет свои двери для школьников, учитывая, что в этом секторе много заявок на обучение.

Будет проведена оценка технического состояния здания, после чего его отремонтируют, и школа откроется вновь. Я намерен продолжить открытие новых учебных заведений в Кишинёве, – заверил градоначальник.

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