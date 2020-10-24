Шишкин: Додон – лучший президент Молдовы. Голосовать буду за него (ВИДЕО)

Шишкин: Додон – лучший президент Молдовы. Голосовать буду за него (ВИДЕО)

Известный актер, режиссер, продюсер Александр Шишкин призывает жителей страны принять участие в предстоящих президентских выборах, поскольку каждый голос – это “пазл, из которых составляется картина нашей общей жизни”. Он выбирает Игоря Додона, потому что “он даёт и уверенность в завтрашнем дне, и социальную защиту”. 

Шишкин отмечает и большой опыт Игоря Додона в политической жизни. Актер уверен, что действующий президент может сделать Молдову “райским уголком”.

Напомним, президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября.

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