Шины BFGoodrich в agropiese.md

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Есть что-то неуловимо важное в вещах с длинной историей. Шины BF Goodrich стоят в этом благородном ряду, сохраняя в себе десятилетия поисков, мечтаний, модернизационных рывков и прорывных достижений.

Ведь именно под этой маркой в далеком 1896 году были созданы первые радиальные шины в Америке. И хотя марки автомобиля, на который они были установлены, сейчас уже нет, шины Goodrich до сих пор сходят с конвейера. Стремление к новым достижениям осталось в сердце бренда. Инженеры BF Goodrich до сих пор вкладывают в свою работу энтузиазм, а дух приключений – официальный девиз марки.

Сегодня эта компания является частью концерна Michelin. В коллекции BFGoodrich – шины для легковых автомобилей и внедорожников. Конечно, гораздо более известны вторые: белая надпись BFGoodrich на огромных ребристых покрышках красуется на колесах самых «заряженных» джипов, призванных ставить спортивные рекорды и демонстрировать чудеса проходимости. Это в первую очередь легендарные покрышки BFGoodrich Mud Terrain и BFGoodrich AllTerrain. Первые имеют формулу 20% дороги и 80% бездорожья. Именно они месят грязь на чемпионатах по офф-роуду, в том числе и в Молдове. Вторые имеют формулу 50 на 50 и станут идеальным выбором для любителей охоты и рыбалки, а так же для тех водителей, которые много ездят по стране, полям и проселочным дорогам.

Помимо этих двух, есть более «благопристойные» модели для города BFGoodrich Urban Terrain и BFgoodrich GForce 2. Urban Terrain это всесезонная шина для городов. При этом она сохраняет в себе «родовые черты» – высочайшую прочность, усиленный каркас, отличное сцепление на снегу и под дождем. BFgoodrich GForce 2 – зимняя шина для внедорожников, для всех типов эксплуатации, с великолепными сцепными свойствами. Новый агрессивный протектор буквально вгрызается в снег, лед, наледь и прекрасно обрабатывает воду и слякоть, сохраняя устойчивость на любых поверхностях. Эти и другие модели шин для внедорожников вы можете купить по хорошей цене в agropiese.md.

В ассортименте интернет-магазина есть и шины BFGoodrich и для легковых автомобилей – как летние, так и зимние модели:

Bfgoodrich Advantage GO – летние комфортные шины со сбалансированными ходовыми свойствами и акустическим комфортом;

Bfgoodrich G-Force Stud – зимняя модель для сложных погодных условий, повышенной проходимости, прочности и качеством сцепления с обледенелой и снежной поверхностью;

Bfgoodrich g-Grip – летние шины для автомобилей малого и среднего класса, с великолепным управлением на сухой и мокрой поверхности и усиленными боковинами;

Bfgoodrich G-Force 2 – зимняя модель с исключительно эффективным сцеплением, за счет большого числа ламелей и протектора, изрезанного разнонаправленными канавками, а также за счет новой резиновой смеси.

Помимо моделей для внедорожников, кроссоверов и легковых авто, BFGoodrich предлагает модели покрышек для грузовиков и микроавтобусов. BFGoodrich Activan – летние шины для легких грузовиков и микроавтобусов с отличным сцеплением и повышенными показателями прочности. А BFGoodrich Route Control – всесезонные шины для грузовиков, которые подходит для всех типов дорог – от городских и местных путей сообщения до международных и трансконтинентальных трасс. Это шины с большим сроком эксплуатации и запасом хода и топливной эффективностью.

В agropiese.md вы можете купить резину BFGoodrich по прекрасной дилерской цене, оформить оперативную курьерскую доставку по Кишиневу и всей Молдове или получить бесплатный шиномонтаж, а также купить шины BFGoodrich в кредит.