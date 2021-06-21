Шестилетний ребёнок пострадал в ДТП по вине нетрезвого водителя

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Накануне вечером в селе Слобозия Маре Кагульского района произошла авария.

34-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, транспортное средство слетело с трассы. В машине находился 6-летний ребёнок. Его доставили в районную больницу с различными травмами.

Водитель отказался проходить тестирование на алкоголь, а в момент задержания вёл себя агрессивно. Его доставили в инспекторат полиции Кагула.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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