Шестилетний ребёнок пострадал в ДТП по вине нетрезвого водителя

Накануне вечером в селе Слобозия Маре Кагульского района произошла авария.
34-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, транспортное средство слетело с трассы. В машине находился 6-летний ребёнок. Его доставили в районную больницу с различными травмами.
Водитель отказался проходить тестирование на алкоголь, а в момент задержания вёл себя агрессивно. Его доставили в инспекторат полиции Кагула.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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