Шестеро жителей Оргеева оказались в суде за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

Шестеро жителей Оргеева оказались в суде за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

Правоохранители завершили расследование дела в отношении шести уроженцев Оргеева, у которых нашли марихуану и гашиш на полмиллиона леев.

Участники преступной группы, за исключением одного обвиняемого, являются родственниками. Некоторые из них неоднократно привлекались к ответственности за торговлю наркотиками. По запросу прокуроров был наложен арест на сумму более 1,4 млн леев, также арестован автомобиль стоимостью 100 000 леев, в котором были обнаружены запрещённые вещества.

Прокуратура направила дело в суд. За сбыт наркотиков обвиняемым грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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