Шестеро полицейских задержаны по подозрению в коррупции

Шестеро полицейских задержаны по подозрению в коррупции

Сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции (SPIA) провели этим утром обыски в инспекторате полиции Кантемира. В итоге задержаны 6 подозреваемых в коррупции полицейских.

Информацию для deschide.md подтвердил глава SPIA Ион Мэмэлигэ. По его словам, расследование проводится в сотрудничестве с местной прокуратурой.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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