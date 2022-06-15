Шестеро иностранцев нелегально работали на стройке в Кишинёве

Шестеро иностранцев нелегально работали на стройке в Кишинёве

Сотрудники Бюро по миграции и убежищу выявили шестерых граждан Турции, которые работали в молдавской столице нелегально.

Иностранцы были задействованы в строительных работах в отсутствие необходимых разрешений, пишет echipa.md.

Нарушители были оштрафованы на 18 000 леев. Им также предписано покинуть страну в течение 5 дней с запретом на въезд в РМ сроком на 3 года.

Юридическому лицу, незаконно нанявшему иностранцев, выписан штраф на 45 000 леев.

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