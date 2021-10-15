Шестеро человек задержаны за кражу рельсов в Глодянах

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Уроженцы Рышкан и Бельц попались на краже железнодорожных рельсов, которые сдавали на металлолом. Речь идёт о шести 21-летних парнях.

При обыске в их домах полицейские обнаружили куски рельсов, а также иные украденные металлические детали. Лидер группировки арестован на 15 суток, остальные пятеро находятся под следствием, пишет publika.md.

Если вина задержанных будет доказана, мужчинам грозит до 4 лет тюрьмы.

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