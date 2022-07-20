Шесть школьников из Кишинёва стали призёрами Международной олимпиады по математике

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Одну серебряную медаль, две бронзовые медали и три грамоты получили ученики на Международной олимпиаде по математике, проходившей в Осло с 9 по 16 июля.

Так, серебряным призёром стал ученик Теоретического лицея “Orizont” Дан Чернатински. Бронзовые медали завоевали ученик Теоретического лицея “Orizont” Драгош Порт и учащийся лицея “Спиру Харет” Мариус Склерук. Валериу Урсу, Виктор Пуриче и Аделина Андрей, ученики лицея “Orizont”, получили поощрительные грамоты.

В Международной олимпиаде по математике приняли участие 579 учащихся из 104 стран.

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