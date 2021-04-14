Шесть лет ездил по поддельным правам: на границе задержали водителя фуры

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Инцидент произошёл сегодня утром на КПП “Леушень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к контрольно-пропускному пункту подъехал 45-летний житель Тирасполя. Он находился за рулём фуры и ехал из Польши. Мужчина предъявил молдавский паспорт и водительское удостоверение, выданное властями Украины. В ходе проверки выяснилось, что права были сфальсифицированы.

Во время допроса водитель сказал, что получил документ 6 лет назад после того, как прошел курсы в автошколе в Украине. О том, что права подделаны ничего не знал.

Документ был изъят и направлен на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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