Шесть КПП на границе с Украиной возобновили деятельность

0

Пограничная полиция РМ сообщает, что с 08.00 29 мая была возобновлена деятельность шести КПП на границе с Украиной с соблюдением введенных ограничений по предупреждению распространения COVID-19.

Речь идет о следующих пунктах:

Паланка – Маяки – Удобное (дорожный/международный);

Окница – Сокиряны (дорожный/международный);

Ларга – Кельминцы (дорожный/международный);

Ларга – Кельминцы (железнодорожный/международный);

Крива – Мамалыга (железнодорожный/международный);

Басарабяска – Серпнёво (железнодорожный/международный).

Воспользоваться данными КПП могут как путешественники, так и грузоперевозчики, однако при строгом соблюдении существующих ограничений. Ознакомиться с этими правилами можно здесь. Пересечь эти пункты можно и пешком.

Пограничники призывают граждан ознакомиться с картой действующих и закрытых контрольно-пропускных пунктов прежде чем отправляться в путь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.