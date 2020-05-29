Шесть КПП на границе с Украиной возобновили деятельность

Пограничная полиция РМ сообщает, что с 08.00 29 мая была возобновлена деятельность шести КПП на границе с Украиной с соблюдением введенных ограничений по предупреждению распространения COVID-19.
Речь идет о следующих пунктах:
- Паланка – Маяки – Удобное (дорожный/международный);
- Окница – Сокиряны (дорожный/международный);
- Ларга – Кельминцы (дорожный/международный);
- Ларга – Кельминцы (железнодорожный/международный);
- Крива – Мамалыга (железнодорожный/международный);
- Басарабяска – Серпнёво (железнодорожный/международный).
Воспользоваться данными КПП могут как путешественники, так и грузоперевозчики, однако при строгом соблюдении существующих ограничений. Ознакомиться с этими правилами можно здесь. Пересечь эти пункты можно и пешком.
Пограничники призывают граждан ознакомиться с картой действующих и закрытых контрольно-пропускных пунктов прежде чем отправляться в путь.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии