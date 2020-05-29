Шесть КПП на границе с Украиной возобновили деятельность

Шесть КПП на границе с Украиной возобновили деятельность

Пограничная полиция РМ сообщает, что с 08.00 29 мая была возобновлена деятельность шести КПП на границе с Украиной с соблюдением введенных ограничений по предупреждению распространения COVID-19.

Речь идет о следующих пунктах:

  • Паланка – Маяки – Удобное (дорожный/международный);
  • Окница – Сокиряны (дорожный/международный);
  • Ларга – Кельминцы (дорожный/международный); 
  • Ларга – Кельминцы (железнодорожный/международный);
  • Крива – Мамалыга (железнодорожный/международный);
  • Басарабяска – Серпнёво (железнодорожный/международный). 

Воспользоваться данными КПП могут как путешественники, так и грузоперевозчики, однако при строгом соблюдении существующих ограничений. Ознакомиться с этими правилами можно здесь. Пересечь эти пункты можно и пешком.

Пограничники призывают граждан ознакомиться с картой действующих и закрытых контрольно-пропускных пунктов прежде чем отправляться в путь.

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