Шесть человек задержаны за контрабанду автомобилей и запчастей (ВИДЕО)

Шесть человек задержаны за контрабанду автомобилей и запчастей (ВИДЕО)

Правоохранители раскрыли схему контрабанды транспортных средств и автозапчастей на сумму около 11 млн леев.

Как оказалось, автомобили привозили из стран Евросоюза. Номера кузовов меняли, после чего транспортные средства контрабандой ввозили в Молдову и перепродавали.

В рамках дела в Кишинёве прошли около 40 обысков, в ходе которых были обнаружены автомобили различных марок и запчасти к ним на общую сумму около 11 миллионов леев. Шестеро подозреваемых задержаны.

Следственные мероприятия продолжаются.

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