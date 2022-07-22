Шесть человек отправлены на скамью подсудимых по делу о контрабанде на 1 млн леев

0

Прокуратура передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении шестерых мужчин, которые были задержаны в августе 2020 года за контрабанду товара с одесского рынка “7 км” на 1 млн леев.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, обвиняемые – жители Кишинёва, Криулян и Калараша в возрасте от 28 до 40 лет. Согласно материалам дела, товары ввозились через приднестровский регион в обход таможенных пунктов пропуска. В августе 2020 года правоохранители задержали подозреваемых с поличным в момент, когда они готовили вещи для отправки конечным бенефициарам.

В результате 14 обысков была изъята крупная партия товаров широкого потребления на общую сумму 1 млн леев. Кроме того, был наложен арест на 5 автомобилей, общая стоимость которых составляет 600 000 леев.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.