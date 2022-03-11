Шесть человек госпитализированы из-за вызванных гриппом осложнений

Шесть человек госпитализированы из-за вызванных гриппом осложнений

С 28 февраля по 6 марта в Молдове было выявлено 7 случаев сезонного гриппа. Шесть человек госпитализированы из-за вызванных им осложнений. 

Случаи сезонного гриппа были зарегистрированы в: Кишинёве – 3, Тараклии – 2, в Каушанах и Резине – по одному. Два случая гриппа были выявлены у детей до 4 лет, один случай – у детей в возрасте от 5 до 14 лет, 4 случая – у людей от 30 до 64 лет.

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