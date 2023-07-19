“Шериф” вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

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Тираспольский “Шериф” обыграл румынский “Фарул” и пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ответная встреча, которая прошла вчера вечером в Тирасполе, завершилась со счётом 3:0. Исход матча определился в дополнительное время. В составе “Шерифа” забили Амин Талал (45+1-я минута), Джером Мбекели (99) и Петер Адемо (105+1).

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу “Фарула”, который возглавляет бывший игрок “Барселоны” и “Реала” Георге Хаджи. По сумме двух встреч “Шериф” пробился во второй квалификационный раунд, где сыграет с израильским “Маккаби” из Хайфы, который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее “Хамрун Спартанс” с Мальты (4:0, 2:1), пишет rsport.ria.ru.

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