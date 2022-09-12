„Шериф” укрепил первенство в Суперлиге

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„Шериф” одержал победу за четыре дня до матча с „Манчестер Юнайтед” в Лиге Европы. Тираспольцы одержали победу над „Милсами”, со счётом 2-0 в рамках 7-го тура Суперлиги.

Голы забили Пернамбуку (6-я минута) и Атьемвен (83). Благодаря этой победе „Шериф” набрал 17 очков, что на 6 больше, чем у „Милсами” и СФК „Бельцы”.

Хет-трик Александра Дедова спас „Зимбру” от поражения в матче против „Сфынтул Георге”, завершившегося со счётом 3-3. „Сфынтул Георге” вёл до перерыва со счётом 3-0 благодаря голам Александра Суворова (2) и Марина Кэрунту.

Матч СФК „Бельцы” – „Петрокуб” был перенесён на сегодня. Игра в Бельцах была прервана в субботу на 26-й минуте из-за проливного дождя, сообщает ipn.md.

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